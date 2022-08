Un’altra conferma di spessore per l’Amen, Daniele Rossi ancora in amaranto

L’Amen Scuola Basket Arezzo ha il piacere di comunicare la conferma di Daniele Rossi nello scacchiere a disposizione di coach Evangelisti. Rossi, arrivato ad Arezzo due stagioni fa, ha avuto un rendimento in netta crescita risultato nello scorso campionato il miglior realizzatore dell’Amen con 433 punti realizzati per una media di 13,5 punti a partita.

Dopo 7 stagioni con Valdisieve dove aveva esordito in Serie C e vinto una Coppa Toscana nel 2017, Rossi prosegue così il suo cammino con la maglia SBA di cui si appresta a diventare uno dei veterani.

Carriera

2021/2022 Serie C Gold – Scuola Basket Arezzo

2020/2021 Serie C Gold – Scuola Basket Arezzo

2019/2020 Serie C Gold – Valdisieve

2018/2019 Serie C Gold – Valdisieve

2017/2018 Serie C Gold – Valdisieve

2016/2017 Serie C Gold – Valdisieve

2015/2016 Serie C Silver – Valdisieve

2014/2015 Serie C – Valdisieve

2013/2014 Serie C – Valdisieve