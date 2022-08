Vaccinazione anti-covid. Cambia sede il punto vaccinale di Arezzo

Dal 2 agosto attivo il Centro in via Campo Marte 27 (ex agenzia delle Entrate)

La sede per effettuare la vaccinazione Anti-Covid ad Arezzo ha cambiato sede e da loc. Case Nuove di Ceciliano si è trasferita in via Campo Marte 27 nel centro della città, proprio accanto al dipartimento di Prevenzione, nello stabile ex Agenzia delle Entrate.

Le vaccinazioni si potranno effettuare previa prenotazione sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home, cliccando sui pulsanti specifici per la categoria. Si può anche “di essere temporaneamente presente in Toscana per motivi di turismo/vacanza”.

È necessari per i vacanzieri portarsi dietro la documentazione attestante l’esecuzione delle precedenti dosi se non effettuate in Toscana. Qualora non registrati sul sistema della Regione Toscana, si chiede di avere a disposizione al momento della vaccinazione un documento d’identità e la tessera sanitaria.

Chi riscontri problemi nella prenotazione può telefonare al numero verde 800 432525 attivo dalle 8 alle 18.