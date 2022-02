Variazione di bilancio a sostegno di cittadini e imprese 700 mila euro contro il “caro bollette“ stanziati per il biennio 2022/2023

In un momento di rincari generalizzati il comune di Castiglion Fiorentino, in netta controtendenza, riduce le tasse ai cittadini. Nello specifico si tratta di un intervento straordinario di circa 700 mila euro per il contenimento della Tari per gli anni 2022 e 2023. Per la precisione, 687 mila euro finanziati interamente attraverso il bilancio comunale, che serviranno a far fronte ad eventuali aumenti della tassa rifiuti e che verranno utilizzati per ridurre la Tari dei cittadini relativa agli anni 2022 e 2023.

Tale decisione già approvata nella delibera della giunta dello scorso mese di gennaio in merito all’avanzo di bilancio di previsione 2022-2024 dovrà ora essere ratificata dal Consiglio Comunale. In un particolare momento di difficoltà economica, dunque, e visto i rincari generalizzati di energia e gas che stanno mettendo in enorme difficoltà sia le famiglie che le aziende, la giunta ha scelto d’intervenire con risorse proprie rinunciando ad iniziative di diverso spessore. “Una decisione ponderata, a favore della comunità e a sostegno dell’economia locale, finalizzata a mitigare l’aumento delle bollette che verranno recapitate nei prossimi mesi” dichiara il vicesindaco con delega a Bilancio e Tributi Devis Milighetti.

Con l’approvazione, di qualche giorno fa, del Decreto Milleproroghe, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, consentendo così agli enti di adeguarsi in tempi compatibili alle complesse attività connesse all’aggiornamento del piano finanziario, sulla base dei criteri determinati da Arera. “Tari Vista la nuova scadenza prevista dal decreto milleproroghe ci prendiamo qualche settimana per definire in maniera puntuale le tariffe 2022; la scelta compiuta da questa amministrazione, dopo aver ricevuto il quadro finanziario dei costi richiesti dal gestore per il tramite di Ato Toscana Sud, è quella di sostenere aziende e famiglie nel pagamento della tassa sui rifiuti, un’iniziativa concreta di vicinanza e un chiaro segnale di come, ancora una volta, ci sentiamo coinvolti ed a fianco dei nostri cittadini in questa battaglia contro il caro bollette accompagnando le nostre parole con fatti concreti” conclude il vicesindaco Devis Milighetti.