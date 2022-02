ASD Terranuova Traiana: mister Fabio Brogi è il nuovo allenatore Terranuova Traiana calcio a 5

ASD Terranuova Traiana comunica che è stato raggiunto l’accordo con Fabio Brogi, nuovo allenatore biancorosso della squadra di calcio a 5 partecipante al girone D del campionato regionale di serie C2. Mister Brogi è già stato presentato alla squadra nei giorni scorsi e mercoledì sera ha diretto il suo primo allenamento sul parquet del palasport di via Adige. Il neo-tecnico terranuovese farà il suo debutto ufficiale in panchina questa sera (calcio di inizio ore 22.30) di fronte al pubblico amico nella dodicesima ed ultima giornata di andata contro l’Orbetello, terza forza del girone.

Nato a il 23 marzo 1965 a San Giovanni Valdarno, dove vive, Brogi ha giocato a calcio a 5 nell’attuale Futsal Sangiovannese e sempre nello stesso club ha iniziato ad allenare nel 2000, passando poi sempre nel calcio a 5 alla Terranuovese, San Giovanni calcio a 5 e Zorba. Nel 2010 Brogi sulla panchina biancorossa ha vinto il campionato regionale Juniores, con conseguente qualifica alla fase nazionale. Queste le sue prime parole. “Dopo due anni di stop a causa della sospensione dei campionati per Covid, ho deciso di rimettermi in gioco. Mi sono confrontato con Marco Natalini (responsabile del settore calcio a 5 in riva al Ciuffenna) e sono convinto di avere a disposizione un valido gruppo di ragazzi, per poter cercare di risalire qualche posizione in classifica. Al momento però dobbiamo vivere partita dopo partita e soprattutto crescere per il futuro. Il campionato è dominato dal Torrita (11 vittorie su 11), poi ci sono un paio di squadre che stanno facendo bene, noi cercheremo di dare fastidio a tutti, vendendo cara la pelle, il campo darà le risposte. A cominciare da stasera quando riceveremo un avversario estremamente ostico. A livello tattico inizialmente giocheremo ad uomo, poi vedremo con il passare degli allenamenti e l’acquisizione di nuovi schemi se potremo adottare altre tipologie di gioco”.

Il Terranuova Traiana calcio a 5 al momento si trova al nono posto in classifica a quota 10 punti in 11 giornate, ad un turno dal giro di boa. Cinque lunghezze dalla zona playoff e +7 sul fanalino di coda. Per i biancorossi 3 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte, 35 gol fatti e 40 subiti, rispettivamente terzo peggiore attacco del girone e quarta migliore difesa del raggruppamento. Due sconfitte contro Montevarchi fuori e Torrita in casa, nel mezzo il pareggio esterno con il Chiusi, nelle ultime 3 uscite di inizio 2022. Ultima vittoria il 17 dicembre nell’altro derby del Valdarno aretino: 4-3 in casa contro il San Giovanni, prima dello stop di 2 mesi al campionato causa pandemia.