Vasco Rossi a Firenze: un concerto da record

di Roberto Fiorini



C’era tanta attesa per la data di Firenze del tour dei record di Vasco Rossi.

“Finalmente! Ben tornati, ben arrivati, ben ritrovati! Vivi, sani e lucidi! Finalmente di nuovo insieme finalmente a Firenze“.

Un concerto da tutto esaurito con oltre 63mila fan che hanno raggiunto la Visarno Arena fin dal primo pomeriggio per assistere al concerto della rockstar.

In scaletta 27 canzoni, con brani dell’ultimo album, compresa la title track “Siamo qui”.

Il concerto sold-out di Firenze, arriva dopo quelli Trento (120.000 spettatori), Milano (80.000) e Imola (86.000).





Sono arrivati da tutta Italia.

Vasco Rossi ha illuminato la notte di Firenze con la sua energia.

Due ore e mezzo di concerto iniziato puntualissimo alle 21:00 e terminato alle 23:30 con l’ultimo giro di accordi di Albachiara.

Un vero e proprio viaggio musicale tra le canzoni del Blasco.

Una dopo l’altra le canzoni hanno scatenato gli entusiasmi dei fan: balli, abbracci, lacrime e tantissima gioia di chi per la prima volta è riuscito a vedere ed ascoltare dal vivo Vasco Rossi.



Foto: Copyright 2022 Luca Brunetti

