Visita sotto le stelle a Lucignano

Dopo il successo della scorsa estate, tornano a Lucignano due appuntamenti all’insegna dell’arte, della cultura e del buon vino.

Domenica 26 giugno e sabato 30 luglio 2022, Lucignano ospiterà l’evento Visita sotto le stelle, un appuntamento organizzato dalla Società Innovative Multiservice, gestore del Museo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con alcune aziende vitivinicole del territorio, proponendo due appuntamenti per scoprire il patrimonio storico artistico del borgo di Lucignano in un’atmosfera suggestiva.

Alle ore 21:15 è previsto l’inizio della visita, il cui percorso si snoderà nella parte più antica e suggestiva del paese, comprendendo anche le chiese principali; la passeggiata terminerà con la visita al Museo e al maestoso Albero d’Oro.

Subito dopo sarà possibile degustare una selezione di vini tipici del territorio nella bellissima cornice di Piazza San Francesco.

Le cantine aderenti alle due serate, che ringraziamo per la collaborazione, saranno: Il Sosso e Villa La Ripa per l’appuntamento di domenica 26 giugno; Il Pino e la Querce e San Luciano per l’appuntamento di sabato 30 luglio.

Il costo per partecipare all’evento è di 10€ a persona.

Potranno effettuarsi prenotazioni fino al giorno che precede ogni evento tramite email: [email protected] o telefonando ai seguenti numeri: 0575 838001 – 389 0204821.