Voucher “Sport for Ucraina” – Accoglienza dei profughi ucraini al CSI Arezzo

Il comitato mette a disposizione dei buoni spesa ad uso sportivo per svolgere le varie discipline presso le proprie realtà affiliate, collocate in tutta la Provincia di Arezzo

Il CSI Arezzo si farà carico della sottoscrizione di 15 abbonamenti sportivi, destinati ai profughi ucraini, con validità per gli anni 2021/2022 e 2022/2023.

Nell’area riservata della piattaforma del tesseramento online, è inoltre già attiva la funzionalità che consente alle società sportive di tesserare gratuitamente i minori profughi ucraini, per coinvolgerli in attività ricreative e sportive.

“Il consiglio direttivo e di presidenza del CSI Arezzo ha deciso di offrire questa opportunità. In un contesto difficile, come quello che stanno vivendo tante famiglie ucraine, vogliamo essere vicini, non soltanto con la consegna di materiale, ma anche con un servizio che permetterà di svolgere la propria disciplina sportiva a costo zero. – dichiara Lorenzo Bernardini, presidente del CSI aretino – Il comitato si farà carico di 15 cittadini ucraini, per dar loro modo di fare sport. Non abbiamo inserito limiti d’età ma solo temporali, con una durata dell’abbonamento di circa due anni. Dopo l’idea colta dal Comune di Arezzo, lanciamo un altro sostegno. Abbiamo inoltre attivato un contributo fino al 31 agosto 2022, per le attività sportive per atleti con disabilità”.

In previsione di un’emergenza umanitaria conseguente alla guerra russo-ucraina, e dell’esigenza di predisporre un’accoglienza organizzata e efficace, tutti coloro i quali fossero disponibili ad ospitare i profughi dovranno segnalarlo presso il sito del Comune di residenza, compilando il modulo dedicato. Si ricorda anche la necessità di comunicare alla questura l’arrivo di cittadini ucraini sul territorio.