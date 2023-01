A Casa Thevenin le opere di Lorenzo Raffa, maestro nella lavorazione del legno

“E’ per noi un grande piacere ospitare la personale di Lorenzo Raffa, maestro nella lavorazione del legno. Per due giorni a Casa Thevenin sarà possibile ammirare ed acquistare le creazioni originali dell’artista, opere per lo più raffiguranti i luoghi simbolo della nostra città. Casa Thevenin si apre così anche all’arte, una occasione in più per rafforzare il legame con la città”.

Il presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri presenta così la mostra dell’artista di origini siciliane, da oltre 40 anni residente ad Arezzo, che sabato 4 e domenica 5 febbraio dalle 10 alle 20 sarà visitabile nell’atrio del palazzo di via Sassoverde. Tra le opere esposte, tavolette in legno di faggio traforate e pirografate raffiguranti vari soggetti, oggetti realizzati al tornio e intagliati a mano, rifiniti a gommalacca e la riproduzione degli scudi dei quattro quartieri. Il ricavato sarà destinato all’implementazione del servizio diurno della Fondazione Casa Thevenin.

L’ingresso è libero. Sempre a favore di Casa Thevenin sabato 4 febbraio alle ore 19:30 presso Talzano Eventi il concerto di chitarra acustica fingerstyle del maestro Davide Mastrangelo. Un viaggio nel mondo della chitarra acustica dalle origini ad oggi, con composizioni dell’autore e rielaborazioni personali dal blues all’early jazz dal folk al cantautorato. Ingresso su prenotazione 20 euro: parte dell’incasso sarà devoluto all’istituto.