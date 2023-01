Libera Accademia del Teatro rinnova l’impegno nelle scuole con il progetto “Allievi per Allievi”

Gli studenti alla scoperta del teatro dalla doppia prospettiva di attori e spettatori. La Libera Accademia del Teatro ha rinnovato il proprio impegno nelle scuole con il progetto “Allievi per Allievi” che tornerà a proporre un’originale formula rivolta alle giovani generazioni per sviluppare capacità critica, attenzione e sensibilità verso i linguaggi della scena.

L’obiettivo è di promuovere un’educazione all’arte del teatro secondo i principi della peer education, coinvolgendo ben cinque istituti superiori della città di Arezzo. Il progetto troverà il proprio cuore in due spettacoli al teatro “Pietro Aretino” messi in scena dagli allievi-attori dei corsi Junior della Libera Accademia del Teatro davanti ai coetanei delle scuole. L’esperienza dei giovani spettatori sarà anticipata in classe da un laboratorio di introduzione al testo, all’autore e alle note di regia, con la recitazione in prima persona di alcune scene.

“Le grandi opere di William Shakespeare” sarà il tema della sesta edizione del progetto che accompagnerà alla conoscenza, all’approfondimento e alla riflessione su uno dei maggiori drammaturghi della storia e sui contenuti delle sue opere. Il primo appuntamento sarà venerdì 3 febbraio con “Il mercante di Venezia” che, con la regia di Andrea Biagiotti, vedrà i giovani attori proporre un’indagine sulla natura dell’uomo tra temi quali giustizia sociale, gestione del potere, antisemitismo, intolleranza, conflitti religiosi e diversità, con denaro e usura posti in contrapposizione a generosità e altruismo.

“Allievi per Allievi” proseguirà poi giovedì 23 febbraio con “Romeo e Giulietta” messo in scena dal gruppo di Francesca Barbagli dove viene proposta l’attualità di uno scontro intergenerazionale con un mondo adulto accecato dalla sete di potere e dall’odio che non riesce a comprendere la forza delle storie d’amore dei figli.

La visione di entrambe le opere sarà seguita da un dibattito tra pubblico e attori per permettere di capire il teatro dalla prospettiva di chi è salito sul palcoscenico, mettendo a confronto emozioni e pensieri di coetanei con ruoli diversi. I due spettacoli saranno anticipati dalla rappresentazione per l’intera cittadinanza, con “Il mercante di Venezia” previsto alle 21.00 di giovedì 2 febbraio e con “Romeo e Giulietta” alle 21.00 di mercoledì 22 febbraio.

«Il percorso di “Allievi per Allievi” – ribadisce Amina Kovacevich, presidente della Libera Accademia del Teatro, – prenderà il via con i laboratori nelle classi che guideranno gli studenti alla scoperta delle dinamiche del palcoscenico, dei personaggi, dei dialoghi e dei temi trattati, proponendo anche la sperimentazione diretta di esercizi teatrali e la prova di alcune scene. L’originalità del progetto è anche quella di far recitare ai ragazzi alcune delle scene che poi vedranno sul palcoscenico, con una sperimentazione pratica che stimoli una reale capacità critica e prepari alla successiva visione».