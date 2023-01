A Chiusi della Verna va in scena il presepe vivente

A Chiusi della Verna va in scena il prese vivente, una piccola Betlemme che coinvolgerà tutta la comunità, riproducendo la Sacra Famiglia, l’arrivo dei Magi e i vari personaggi, con scene reali e fedeli che regaleranno un’atmosfera magica ed emozionante ai presenti.

Appuntamento venerdì 6 gennaio alle 15 nella parrocchia di Chiusi della Verna dove fino alle 17 il presepe animato attenderà l’arrivo dei Re Magi che faranno il loro ingresso a cavallo consegnando i doni alla Sacra Famiglia. A seguire è prevista la celebrazione della Santa Messa.

“Abbiamo pensato di riprodurre una piccola Betlemme per attendere insieme l’arrivo dei Magi, coinvolgendo tutta la comunità e riscoprendo la capacità e l’entusiasmo di stare insieme – ha dichiarato il parroco di Chiusi della Verna Frà Paolo Fantaccini – ringrazio tutti i cittadini per aver collaborato e per essersi dimostrati disponibili ed entusiasti all’idea di creare insieme questa magia”. L’iniziativa è stata accolta e promossa anche dall’amministrazione comunale, con il sindaco Giampaolo Tellini che ha voluto sottolineare l’obiettivo di unire la comunità, di crescere insieme e di collaborare alla realizzazione di iniziative che coinvolgono tutto il paese. “Ringrazio tutti i cittadini per aver dato il loro contributo con entusiasmo e partecipazione” ha dichiarato Tellini.