Il 2023 si apre con gli ultimi due appuntamenti del Festival “Briciole di fiabe” 

L’anno nuovo si apre con gli ultimi due appuntamenti del Festival “Briciole di fiabe” pensato per i più piccoli, curato da Nata Teatro con il sostegno della Fondazione Guido d’Arezzo.

Mercoledì 4 gennaio alle ore 17.00 al Teatro Pietro Aretino va in scena “STORIE DEI CIELI DEL MONDO” della Compagnia Ortoteatro, di e con Fabio Scaramucci, musiche di Giorgio Rizzi.

Avete mai provato ad alzare gli occhi al cielo, in una notte limpida?

Scoprirete migliaia e migliaia di stelle.

Fin dall’antichità gli uomini sono rimasti affascinati dagli astri e vi hanno riconosciuto figure di animali, persone e oggetti: quelle che oggi noi chiamiamo costellazioni.

Ecco allora tante storie provenienti da paesi diversi sulle nostre costellazioni dove scopriremo la potenza del sole, la bontà della luna ed il perché la luna e il cielo siano tanto importanti per gli uomini come per gli animali. Uno spettacolo teatrale per sognare insieme e per ricordarci di quanto è bello stare a testa in su a guardare le stelle.

Giovedì 5 gennaio alle ore 17.00 va in scena “MAMÌ” della compagnia Blanca Teatro, con Simonetta Bacigalupi, Cristina Conti, Teresa Direnzo, Mariateresa Spadini, regia Virginia Martini e Matteo Procuranti.

Un bambino è una persona piccola.

È piccolo solo per un po’, poi diventa grande.

Ma nel frattempo deve farsi largo in un groviglio di emozioni!

Tutte diverse, tutte nuove e tutte mescolate…bisogna imparare a riconoscerle, ad accettarle, qualche volta a controllarle e qualche altra a lasciarle andare, insomma a metterle in ordine.

Rabbia, paura, tristezza ma anche gioia, serenità , eccitazione e poi invidia, gelosia, disgusto… un vero mare grande di emozioni in cui nuotare senza affogare, è tutt’altro che semplice!

Ma un bambino ha piccole mani, piccoli piedi e piccole orecchie, ma non per questo ha idee piccole.

Anzi le idee dei bambini a volte sono grandissime e riescono a risolvere le situazioni più complicate… “Ma i grandi invece si emozionano? – Certo che no, i grandi vanno a lavorare. – Allora io grande non ci voglio diventare”.

Info e prenotazioni al numero 379 142 5201

Biglietto 6€

Festival di Teatro per Ragazzi “BRICIOLE DI FIABE”

Teatro Pietro Aretino

Dal 17 dicembre al 5 gennaio 2023

A cura di NATA Teatro con il sostegno di Comune di Arezzo, Fondazione Guido D’Arezzo, Rete Teatrale Aretina, Residenze Artistiche Toscane, Regione Toscana, Ministero della Cultura