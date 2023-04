ACI Arezzo e Lions Club Sansepolcro insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Grande successo dell’iniziativa sulla sicurezza stradale che si è tenuta questa mattina presso l’Auditorium della Scuola Collodi di Sansepolcro. Organizzata dall’Automobile Club di Arezzo (ACI Arezzo) in collaborazione con Lions Club Sansepolcro, ha coinvolto 120 studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Città di Piero e dell’ITC Sansepolcro, che hanno assistito e partecipato attivamente alla lezione tenuta da Valerio Vella, Responsabile Network ACI Ready2Go.

Una serie di appositi video, giochi e test di concentrazione, hanno permesso ai giovani biturgesi di comprendere meglio le tematiche fondamentali legate alla prevenzione e alla gestione del pericolo, nonché l’importanza del rispetto delle regole quando si guida.

«Siamo convinti – ha detto il Presidente di ACI Arezzo Bernardo Mennini – che l’educazione stradale non possa ne debba essere “imposta” nella mente di un ragazzo. Al contrario riteniamo che debba essere “condivisa” con lui fargli comprendere in modo coinvolgente le regole “base” di un corretto comportamento alla guida di un veicolo è ciò che vogliamo gli rimanga “ben impresso in testa”».

«Solo facendo accrescere anno dopo anno – ha continuato Mennini – ad ognuno di questi ragazzi la “piena cognizione” che un comportamento corretto “conviene”, siamo convinti che li aiuterà a diventare automobilisti “consapevoli” in futuro. Grazie anche alla preziosa collaborazione della dirigenza scolastica, e dei professori coinvolti, sono molti i corsi in classe che sono stati tenuti nell’anno scolastico in corso».

Riccardo Bonauguri, Presidente di Lions Club Sansepolcro, ha dichiarato: «Lions Club Sansepolcro si ritiene pienamente soddisfatto per aver contribuito alla realizzazione di una giornata dedicata alla sensibilizzazione dei giovani neo patentati sul tema della sicurezza stradale e ringrazia della preziosa collaborazione avuta con Aci Arezzo».