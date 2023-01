Al codice giallo per neve si aggiunge quello per ghiaccio fino alla mattina di martedì 24

Prosegue su gran parte della Toscana interna il codice giallo per neve per la giornata di oggi, lunedì 23, a cui si aggiunge il codice giallo per ghiaccio da stasera fino alla mattina di domani, martedì 24 gennaio.

L’ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione civile in seguito alla depressione in transito su tutta la penisola italiana.

In particolare, prosegue il codice giallo per neve scattato per deboli nevicate in Appennino e sui rilievi dell’interno a quote superiori a 300-400 m circa. I fenomeni saranno in attenuazione in serata.

Il codice giallo per ghiaccio scatta dalla mezzanotte di oggi, lunedì, quando le temperature saranno in calo e rimarranno con valori sottozero nella mattina di domani, martedì, su buona parte delle zone interne con la conseguente possibilità di formazione di ghiaccio nelle zone interessate dalle nevicate.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.