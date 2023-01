Computer, C e Linux: 101, il nuovo libro di Alexjan Carraturo

“Questo testo nasce con il chiaro intento di offrire al lettore una sintesi multidisciplinare su alcuni concetti chiave dell’informatica, della programmazione e dell’uso dei sistemi GNU/Linux. Il libro è diviso in tre macro percorsi per venire incontro alle possibili esigenze di un pubblico differenziato in termini di interessi e preparazione; parte da argomenti teorici introduttivi per poi portare il lettore su esercizi di applicazione pratica. Al fine di mantenere un’elevata accessibilità ai contenuti è stato scelto di abbandonare il formalismo classico della materia in favore di un linguaggio più semplice e discorsivo. A tutti gli effetti si può intendere questo testo come uno studio propedeutico per il libro “Sistemi Embedded: Teoria e Pratica”.



Premetto, siamo nell’ambito di un manuale di informatica, che seppur scritto in modo molto fruibile e comprensibile, in un linguaggio discorsivo molto piacevole, è pur sempre un libro per addetti ai lavoro.

Mi ha pero incuriosito la frase “a tutti gli effetti si può intendere questo testo come uno studio propedeutico per il libro Sistemi Embedded: Teoria e Pratica”.

Sono andato allora a cercare in rete scoprendo un altro libro scritto da Alexjan Carraturo che già dalla prima edizione del 2017 affrontava l’esplosione del mercato legato alla telefonia mobile, all’automazione, la domotica, ai sistemi di infotainment e guida automatica, alla progettazione di droni e stampanti 3D che stavano portando alla ribalta l’interesse per le tecnologie embedded.

“Negli ultimi anni – ricordava Carraturo – vi è stato un progressivo aumento nella domanda di competenze in questo settore, sia in ambito professionale/industriale sia per le comunità di appassionati e principianti. Questo testo offre un percorso didattico per coloro che hanno già competenze informatiche di base e vogliono iniziare un percorso multidisciplinare di introduzione ai sistemi embedded. Si inizia con le conoscenze basilari di elettronica ed hardware per poi passare alle nozioni per muovere i primi passi dal punto di vista del software, in modo semplice, pratico e sintetico”,

L’autore di entrambi i libri, edito da Ledizioni si chiama appunto Alexjan Carraturo (classe 1981) aretino di nascita ed ormai da alcuni anni residente a Cambridge.

Senion Embedded Software Engineer presso Harman International Alexjan Carraturo vanta una comprovata storia di lavoro nel settore HiTech (chipmaker, automotive e settore delle telecomunicazioni).

Esperto in Embedded Linux e programmazione C. Forte professionista dell’ingegneria con una Laurea Magistrale in Informatica presso l’Università degli Studi di Milano.

Conseguito la Laurea Alexjan Carraturo ha collaborato con STMicroelectronics, MR&D Institute, Extraordy, Teoresi SpA, Imagination Technologies, Magneti Marelli, Sepura, Entrust ed adesso come detto con Harman International.

Una mente libera e brillante, “curiosa e cinica” come si definisce su Twitter.

Il suo nuovo libro è disponibile in formato cartaceo o e-book.

Per incontri di presentazione è possibile contattarlo in privato.

Alexjan Carraturo è rimasto legato alla nostra città ed ogni anno nel mese di agosto riunisce tutti gli amici per una cena, diventata un simposio di informatici aretini, perugini, milanesi e non solo.

A questo punto svelerò un piccolo segreto.

Sono molto affezionato alla mamma di Alexjan Carraturo che vive ad Arezzo ed appresa la notizia dell’uscita del libro non ho resistito e ne ho subito acquistata una copia per regalarla al mio amico Marcello che da sempre mi ricorda essere un super esperto di Linux.

Beh, adesso vediamo se è vero?