Al Congresso Marjorie Taylor Greene contro la censura degli ex manager di Twitter

Marjorie Taylor Greene è una politica e imprenditrice statunitense, membro repubblicano della Camera dei Rappresentanti per lo stato della Georgia dal 2021.

E’ diventato virale sui social un suo intervento al Congresso durante il quale, parlando ad alcuni ex manager di Twitter licenziati da Elon Musk, li ha accusati di aver violato il diritto di far parlare di milioni americani e di avete impedito ai medici di confrontarsi sulle terapie Covid-19.

Ecco il suo intervento integrale diviso in tre parti con sottotitoli in italiano realizzati da @KasperReloaded.