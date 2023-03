Tucker Carlson (Fox News): “ma non ci avevano detto che la Russia stava fallendo?” – VIDEO

“Ma non ci avevano detto che la Russia stava fallendo? Ora Zelensky chiede gli F16 per proteggere i cieli ucraini. Fino a quando continueremo a finanziare questa guerra? Joe Biden mente. E il Nordstream 2 distrutto da un sedicente Gruppo Ucraino? Pensa che ci crediamo? Nato e Stati Uniti sono i responsabili del sabotaggio” afferma Tucker Carlson su Fox News Channel (abbreviato anche in Fox News o più semplicemente FNC) il canale televisivo internazionale di news 24 ore su 24 fondato nel 1996 e di proprietà dall’australiano Rupert Murdoch.

Tucker Carlson Tonight è un talk show americano ed un programma di attualità molto seguito condotto in onda ogni sera.

