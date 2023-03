Al teatro Dante di Sansepolcro va in scena “Brevi interviste con uomini schifosi”

Ultimo appuntamento con la Stagione Teatrale, per una rassegna di qualità che ha fatto riscontrare ottime presenze e un cartellone di spessore. A chiudere questo viaggio cominciato nel novembre scorso e allestito dal Comune di Sansepolcro e dalla Fondazione Toscana Spettacolo, sarà “Brevi interviste con uomini schifosi” di David Foster Wallace per la regia di Daniel Veronese, che andrà in scena sul palco del Dante mercoledì 22 marzo a partire come sempre dalle ore 21.

Il drammaturgo e regista Daniel Veronese, maestro indiscusso del teatro argentino, propone un testo che dà vita, con sguardo feroce e molto humor, a uno zibaldone di perversioni e meschinità che ritraggono il maschio contemporaneo come un essere debole. Che ricorre al cinismo se non alla violenza come modalità relazionale con l’altro sesso. Il risultato è comico e disturbante allo stesso tempo, anche molto attuale.

“A chiusura della rassegna” commenta l’assessore alla cultura Francesca Mercati “l’amministrazione comunale ringrazia la Fondazione Toscana Spettacolo per la sempre preziosa collaborazione, e il pubblico, che ancora una volta ha dimostrato quanto simile forma d’arte sia apprezzata e partecipata al Borgo.”