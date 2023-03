“Nati per leggere”: domani in biblioteca un incontro per dare il benvenuto alla primavera

La lettura, diceva Gianni Rodari, è quel sesto senso che va piantato, annaffiato, curato. I libri sono semi: alimentano la mente, accrescono l’intelligenza, la creatività, come il cibo irrobustisce le ossa e i muscoli.

“Cari lettori piccoli e grandi, martedì 21 marzo festeggeremo l’arrivo della primavera con un incontro speciale: la biblioteca si trasformerà in un giardino in cui fare fiorire la nostra fantasia, dove piantare e crescere le storie e le emozioni….e non solo. Vi aspettiamo per seminare insieme l’amore per i libri e per la natura, dalle 17 alle 18 in biblioteca“.

“Il progetto è volto a promuovere la lettura ai bambini sin da primi mesi di vita, in collaborazione con la cooperativa sociale Koinè e con gli operatori del nido comunale Peter Pan. Con l’aiuto degli operatori e dei tanti libri presenti presso la Biblioteca comunale, si vuole dare l’opportunità ai bambini e alle loro famiglie di trascorrere insieme un pomeriggio di divertimento e di condivisione dell’amore per la lettura” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali e Istruzioni, Stefania Franceschini.