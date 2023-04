Alla ex Casa delle Culture un incontro per fare il punto sui rischi geologici del territorio aretino

Il titolo è "Pericolosità e rischi geologici: le tecnologie ci vengono in soccorso ma da sole non bastano!"

“Pericolosità e rischi geologici: le tecnologie ci vengono in soccorso… ma da sole non bastano!” è il titolo dell’incontro, aperto alla cittadinanza, che si terrà il prossimo 3 maggio alle ore 16.30 presso la Ex Casa delle Culture (via Fanfani 5) ad Arezzo.

Il professor Riccardo Salvini, geologo e presidente del Centro di GeoTecnologie di San Giovanni Valdarno, illustrerà i rischi geologici del territorio aretino e le moderne tecnologie di analisi e monitoraggio oggi impiegate.

L’evento, a cura del Centro di GeoTecnologie e del Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente dell’Università di Siena, fa parte del ciclo di appuntamenti “L’università in città”, rivolti alla cittadinanza e organizzati dai vari dipartimenti dell’Ateneo presenti nel Campus universitario aretino del Pionta, in collaborazione con enti e realtà del territorio. Il calendario aggiornato degli appuntamenti è pubblicato all’indirizzo: www.unisi.it/eventi/universita-citta.

Riccardo Salvini, Professore Associato dell’Università di Siena, è geologo esperto di remote sensing, fotogrammetria satellitare, aerea e da drone, Gps e laser scanning aereo e terrestre applicati alle ricerche geologiche e ambientali.