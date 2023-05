Ancora movida violenta in piazza della Badia: ieri notte una rissa e un’aggressione

di Andrea Giustini

Altra notte di movida aretina sfociata in violenza a Piazza della Badia. Fra le ore 1:00 e 1:30 circa di questa domenica 7 maggio, gli agenti della Polizia di Stato sono entrati in azione due volte. Nel primo caso l’intervento si è reso necessario a causa di una lite tra un ragazzo minorenne di 17 anni e un uomo di 40 anni, sfociata poi in una colluttazione ai danni del secondo. Il 40enne è infatti stato colpito dal 17enne e successivamente soccorso dalla Croce Bianca di Arezzo per alcuni medicamenti. Poco dopo si è verificata un’altra lite che ha reso necessario un secondo intervento: 4 o 5 minorenni hanno compiuto un’aggressione ai danni di altri coetanei. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza di uno di loro. Sono in corso indagini per identificare gli aggressori.