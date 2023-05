Bruschettoni ai funghi saporiti

Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella!

A volte basta poco per creare un antipasto, un aperitivo, un condimento per la pasta, oppure uno stuzzichino saporito al di fuori delle classiche opzioni.

Ecco perché con 3 semplici ingredienti prepareremo oggi dei gustosissimi funghi saltati in padella con pancetta ed erbe aromatiche perfette per dei bruschettoni rustici o crostini, oppure come condimento -se volete- per una pasta trafilata al bronzo…una ricetta fantastica per mille utilizzi!!!

INGREDIENTI

Funghi Portobello (8-10 cappelle medio/grandi)

150 gr pancetta affettata sottile

1 ciuffo abbondante prezzemolo

4/5 rametti di mentuccia fresca

1 cucchiaio origano fresco

2 spicchi aglio vestito

1 cucchiaio raso noce moscata macinata al momento

Sale

Pepe aromatico macinato al momento

olio e.v.o. quanto basta

PREPARAZIONE

Tagliare a coltello a listarelle sottili la pancetta e tenete da parte.

Dividere a metà le cappelle dei funghi quindi tagliare a fette di circa 2/3 mm di spessore ogni metà nel senso del lato corto, tenere da parte.

Tritate finemente il prezzemolo, la mentuccia, prendere una padella larga e profonda antiaderente -oppure wok- e mettete il trito di erbe, origano, l’aglio vestito leggermente schiacciato con il palmo della mano e qualche cucchiaiata di olio evo quanto basta per creare una buona base del soffitto.

Far rosolare il tutto a fiamma vivace, aggiungere noce moscata, pepe nero macinato a piacere e lasciar andare un paio di minuti.

Aggiungere 5/6 cucchiai di acqua bollente per non far bruciare il soffritto e lasciar cuocere finché il liquido non sarà ritirato.

Aggiungere le pancetta e fare rosolare bene.

Unire i funghi e continuare a cuocere a fiamma moderata almeno 20 minuti o finché il liquido non si sarà ben ritirato ed i funghi ben insaporiti.

Regolare di sale e pepe.

Lasciar raffreddare.

Abrustolire del pane rustico, servire i funghi sui bruschettoni accompagnati con un filo di olio.

In alternativa potete usare i funghi come condimento per una pasta corta trafilata al bronzo.

Il risultato sarà sempre fantastico!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci