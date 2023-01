“Lascio l’università di Padova. La decisione è dovuta al fatto che, se gli avvocati identificheranno delle responsabilità di carattere penale, sulle quali nel caso ho tutta l’intenzione di andare a fondo, non voglio mettere in imbarazzo l’ateneo che fra le altre cose si trova anche in una situazione di collaborazione istituzionale con la Regione Veneto“. ha dichiarato ad Adnkronos Salute il microbiologo, oggi senatore Pd, Andrea Crisanti, parlando dell’indagine in corso sui tamponi rapidi in Veneto.

“Dichiarazioni di una gravità senza precedenti. Lo inseguo fino alla fine del mondo per inchiodarlo su qualsiasi responsabilità che ha nei miei confronti. Questo regime di intimidazione in questa Regione deve finire“.

E’ il commento rilasciato dal virologo Andrea Crisanti, alla rivista Mow, in risposta a quanto emerso dalla trasmissione Report su alcune parole del governatore del Veneto, Luca Zaia, in una telefonata intercettata, in cui avrebbe parlato di portare il microbiologo, oggi senatore Pd, “allo schianto”.

