Giovedì 2 marzo, i tecnici di Nuove Acque eseguiranno lavori di manutenzione alla rete idrica di Anghiari.

Nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 11.00, si verificherà l’interruzione dell’erogazione idrica nella frazione di Tavernelle, più nel dettaglio in via dei Tintori, via dei Fabbri, via della Chiesa, loc. Ponte Eleonora, via degli Armaioli, via Martiri della Libbia e loc. La Banca.

Al ripristino del servizio si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità.