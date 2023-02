Giovedì prossimo 2 marzo, saranno eseguiti lavori di manutenzione all’acquedotto di Pieve Santo Stefano, quindi, nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 15.00, si verificherà l’interruzione dell’erogazione idrica in via Belmonte, Z.I. Dagnano, via Dagnano, via Cerbaiolo e via Pian di Guido.

Al ripristino del servizio si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità, dovuti allo svuotamento ed al successivo riempimento delle tubazioni.