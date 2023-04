Art Bonus: al via il restauro della Crocefissione di Michelangelo Tizzi

Un olio su tela datato 1616: è l’opera “Crocefissione” di Michelangelo Tizzi che potrà beneficiare dell’Art Bonus, l’incentivo fiscale a sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale pubblico italiano. Il dipinto, uno dei più illustri del pittore castiglionese, sarà infatti riportato all’antico splendore grazie all’integrale finanziamento ottenuto mediante Art Bonus da Menci Group e Baldetti Officina Meccanica.

Raffigurante in primo piano Gesu’ crocefisso con ai piedi della croce la Madonna e San Michele Arcangelo che calpesta un diavolo dal volto umano, l’opera è stata recentemente esposta alla Chiesa delle Santucce dove i cittadini castiglionesi hanno avuto modo di ammirarla in occasione delle processioni della Settimana Santa che hanno interessato il centro storico di Castiglion Fiorentino. Dai prossimi giorni, il dipinto verrà, invece, messo in mostra all’interno della Chiesa di Sant’Angelo al Cassero dove resterà visitabile per tutta la stagione estiva prima di entrare nel laboratorio della restauratrice Alessandra Gorgoni che, sotto la supervisione di Jane Donnini, funzionario responsabile della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, procederà a un intervento di restauro di carattere conservativo ed estetico.

“L’Art Bonus è un incentivo ancora non troppo conosciuto, ma che può diventare un’importante risorsa per molte amministrazioni in un’ottica di tutela del loro patrimonio culturale – spiega l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi – Ci auguriamo che quest’intervento di restauro su un dipinto emblematico della storia della città di Castiglion Fiorentino possa rappresentare un invito ad approfondire le opportunità offerte dall’Art Bonus anche in una prospettiva di sviluppo della cultura e rilancio del turismo”.