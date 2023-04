Gli studenti della Oklahoma University ridipingeranno la sede del Quartiere di Porta del Foro

Il Quartiere di Porta del Foro sarà partner ufficiale del BIG EVENT organizzato, come ormai da tradizione, dalla University of Oklahoma. Sabato 15 aprile a partire dalle ore 9:30, il quartiere ospiterà nella propria sede i ragazzi della OU in Arezzo per sostenere il loro progetto di servizio alla comunità. Quest’anno infatti, l’obiettivo del BIG EVENT è la riqualificazione degli ambienti della sede del quartiere. Il progetto prevede la decorazione e ripittura della sala principale e di altri spazi interni.

Come sempre l’intento è quella di dare il buon esempio tramite pratiche di volontariato ed infatti, all’evento parteciperanno sia gli studenti americani che quelli italiani di UNISI, alcuni volontari di Retake Arezzo e naturalmente i volontari di Porta del Foro. “Sarà una giornata ricca di attività, che vedrà all’opera un’ampia comunità di persone, per l’avvio di una grande collaborazione, che guarda al futuro di una grande community!”

Create rete è uno degli scopi del quartiere e anche della OU in Arezzo che, ormai da anni, stringe rapporti e collaborazioni con enti e associazioni del territorio.

Il quartiere non vede l’ora di ospitare questo grande evento e vi invita a partecipare.

” Ci vediamo il prossimo 15 aprile! Ad ogni partecipante saranno offerti pranzo e cena oltre che una t-shirt dell’evento. Per partecipare e vivere questa esperienza con tutti noi, basta registrarsi al seguente link https://tinyurl.com/2bxrrukt ”