Assistenza pediatrica: un incontro sulla situazione in Casentino e Valtiberina

Un incontro sull’assistenza pediatrica in Casentino e Valtiberina, con uno sguardo alle criticità e ai miglioramenti dopo la nascita dei nuovi Distretti sanitari, è quello organizzato per le famiglie dall’associazione Mauro Grifoni Forever in collaborazione con il Comune di Chiusi della Verna e gli altri Comuni del Casentino, in programma venerdì 17 marzo dalle ore 18.00 nella palestra comunale del Corsalone.

All’evento saranno presenti i direttori delle Zone distretto del Casentino e della Valtiberina, i presidenti delle rispettive Conferenze dei sindaci, i sindaci dei Comuni interessati, rappresentanti della Asl Toscana Sud Est, oltre che referenti delle associazioni attive in ambito pediatrico e dei comitati di genitori della provincia di Arezzo.

Obbiettivo dell’iniziativa è quello di fare il punto della situazione ascoltando le necessità delle famiglie, individuando le modalità per far diventare strutturali i progetti posti in essere, grazie alla collaborazione con i responsabili della Zona distretto, così da far fronte alla carenza dei pediatri di famiglia, in primis l’ambulatorio pediatrico di sostegno attivato in Casentino. Dal 7 febbraio scorso è infatti aumentata l’assistenza pediatrica in Casentino per offrire un supporto ai pediatri di libera scelta che, nel periodo invernale, con l’aumento di patologie del sistema respiratorio, si sono trovati a dover dare risposta alle tante richieste degli assistiti.

Per tre mesi, quelli statisticamente più critici del periodo influenzale, nel caso in cui il proprio pediatra non possa offrire un appuntamento in tempi brevi, è possibile prenotare un appuntamento all’ambulatorio di supporto pediatrico in presenza di situazioni acute di febbre alta, mal di gola, mal di orecchie, mal di denti, tosse e disturbi gastrointestinali (vomito, diarrea, mal di pancia).

L’accesso è previsto mediante prenotazione, escluso il sabato in cui è consentito l’accesso diretto. Il numero da contattare è il 366-6619771 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19. L’attività viene svolta nell’ambulatorio del Presidio ospedaliero di Bibbiena (primo piano corridoio a destra) tutti i martedì pomeriggio dalle ore 14 alle 18, il mercoledì pomeriggio nei giorni 8 e 22 marzo, 5 e 19 aprile, tutti i giovedì mattina dalle ore 9 alle 13 ed il sabato mattina il 18 marzo, 1, 15 e 29 aprile.