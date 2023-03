Tuori e Viciomaggio: prosegue la riqualificazione delle frazioni di Civitella

Prosegue la riqualificazione delle frazioni del territorio comunale di Civitella in Val di Chiana. Saranno infatti inaugurati la mattina di sabato 18 marzo, alle ore 11, l’intervento che ha visto il recupero e la riqualificazione di via Costa Vecchia nel centro storico di Tuori, e sabato 25 marzo quello che ha riguardato il completamento e la riqualificazione di due parchi a Viciomaggio.

“I lavori nel centro storico di Tuori – spiegano il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore ai Lavori pubblici Ivano Capacci – hanno interessato il rifacimento della sede stradale relativa a via Costa Vecchia e il consolidamento della scarpata posta a valle della strada soggetta ad eventi franosi, compresa la realizzazione di un nuovo marciapiede insieme all’inserimento di una ringhiera in ferro martellato che rappresenta un’efficace protezione alla caduta verso la scarpata stessa. L’intervento si colloca nell’ambito di una riqualificazione più ampia del centro rurale mediante il miglioramento delle infrastrutture di servizio alla popolazione. La riqualificazione di questa via si inserisce dunque in un contesto più ampio di opere che il Comune di Civitella sta sviluppando nel borgo, che potrà favorire in futuro anche la permanenza di nuovi residenti”.

Al fine di procedere alla riqualificazione del centro storico della frazione di Tuori, l’Amministrazione comunale di Civitella ha partecipato al bando del Gal Appennino Aretino, misura 7.6.1 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”, che ha previsto il riconoscimento di un contributo pari a 60 mila euro per finanziare la realizzazione di questo intervento il cui importo complessivo dei lavori è di 120 mila euro.

“A Viciomaggio – aggiunge l’Assessore Capacci – gli interventi realizzati sono due: sono stati completati i lavori di realizzazione di un parco adiacente al campo sportivo, dove è stata prevista un’area destinata a parcheggio ed una ai giardini pubblici, il cui progetto è stato interamente finanziato con fondi dell’amministrazione comunale per un investimento di oltre 77 mila euro. In via dell’Olmo, invece, i lavori, realizzati grazie al contributo di Coingas, hanno riguardato la riqualificazione di un’area giochi inclusiva dove si è reso necessario fornire il Parco Pubblico di un gioco inclusivo in sostituzione dell’attuale gioco dell’altalena con lo scopo principale di dotare l’esistente parco giochi di attrezzature ed opere che consentano una maggiore fruizione dello spazio pubblico ai bambini con abilità differenti”.

“L’importanza che il sistema delle aree verdi cittadine riveste per la qualità della vita urbana, a cui contribuisce con funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche, paesaggistiche e sociali, costituisce per l’amministrazione comunale una componente essenziale per la salute pubblica elemento migliorativo del microclima e della qualità della vita – conclude il Sindaco Tavarnesi –. A tal fine si collocano gli interventi su queste due aree verdi della frazione di Viciomaggio con l’obiettivo di riqualificarle, valorizzarle e renderle maggiormente fruibili da tutta la nostra comunità”.