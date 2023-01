“Bada come la fuma”: sold out l’apertura dell’Antico Vinaio ad Hollywood – VIDEO

Le sue schiacciate partite da Firenze da via dei Neri, sono arrivate a New York a da poche ore a Los Angeles.

Tommaso Mazzanti, 33 anni, proprietario dell’Antico Vinaio, con il suo “bada come la fuma” ha inventato un brand internazionale di successo.

“Sono senza parole. A volte nei sogni basta davvero crederci per far sì che tutto ciò si realizzi. A volte la realtà è quasi meglio dei sogni” ha scritto Tommaso sulla pagina facebook dell’Antico Vinaio circa 20 ore fa.

“Siamo ad Hollywood, oggi è così due ore prima dell’apertura” ha aggiunto postando un video con il quale ringrazia i clienti in coda per assaggiare una delle su mitiche schiacciate.