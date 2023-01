Novak Djokovic vince gli Australian Open

Melbourne Park ultimo atto del primo major della stagione.

Per il suo decimo titolo a Melbourne e 22° Slam a quindici anni dal primo titolo, qui contro Tsonga, Novak Djokovic ha affrontato Stefanos Tsitsipas con cui aveva già 12 precedenti (10 vittorie) e che aveva sconfitto in finale al Roland Garros 2020, rimontando per la prima volta in carriera un match da due set a zero.

In tre set (6-3 / 7-6 / 7-6) Djokovic torna a vincere gli Australian Open.

Il numero 1 al mondo è serbo e si chiama Novak Djokovic.