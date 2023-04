Badia Tedalda, soccorso motociclista 64enne sulla SR Marecchiese

Circa alle 13 di oggi, domenica 23 aprile, i mezzi della ASL Toscana Sud Est sono entrati in azione a Badia Tedalda per soccorrere un motociclista di 64 anni, coinvolto in un incidente stradale sulla Strada Regionale Marecchiese. Sul posto sono intervenute la Misericordia di Badia Tedalda e l’ambulanza di Pieve Santo Stefano, con il supporto dei Carabinieri. L’uomo è stato trasportato per mezzo del Pegaso 2 alle Scotte di Siena. Attualmente è in codice giallo.