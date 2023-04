Incidente stradale a Monte San Savino, 29enne trasportato a Le Scotte di Siena

Circa alle 15:00 di questo pomeriggio si è verificato un incidente stradale a Monte San Savino, in loc. Palazzuolo. I mezzi del 118 della Asl Toscana Sud Est sono entrati in azione per prestare soccorso ad un motociclista di 29 anni, rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenute l’ambulanza e la Misericordia di Monte San Savino. Il giovane è stato trasportato a Le Scotte di Siena ed attualmente è in codice giallo.