Bibbiena, asfalti e sistemazione di Via del Palazzetto: ultimo stralcio

Si sta ultimando in questi giorni l’ultimo stralcio dei lavori in via del Palazzetto a Bibbiena. Il tratto di strada è di proprietà comunale con un traffico importante, un punto dove convergono ogni giorno mezzi anche pesanti e rappresenta un luogo nevralgico del comune. L’intenso traffico giornaliero avevo reso il fondo stradale inadeguato tanto che si è reso necessario un intervento corposo e in profondità. Si tratta di 3.800 metri quadrati da ripristinare completamente.

L’intervento di via del Palazzetto ha ottenuto il finanziamento dallo stato per un 150 mila euro e per i restanti dalle casse comunali. Il lavoro è stato di particolare importanza perché ha comportato non solo le asfaltature, ma la messa in sicurezza e il rifacimento del fondo stradale.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Un lavoro di particolare importanza per una viabilità strategica del Comune e del Casentino. Un grazie va all’Ufficio tecnico, al nostro Ingegner Cecconi e all’Assessore ai lavori Pubblici Matteo Caporali che ha seguito fin dall’inizio tutto il progetto. Andremo avanti nei prossimi mesi con la messa in sicurezza e le asfaltature in altre strade importanti del territorio, dal centro alle frazioni”.

Il sindaco conclude annunciando altri interventi sul territorio: “Entro l’estate faremo altri lavori di asfaltatura sia nelle frazioni che nei centri principali”.