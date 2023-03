“Passeggiando tra sacro e mistero”: un nuovo ciclo di incontri al CAS Tortaia di Arezzo

Visto il successo dei due precedenti cicli di incontri che, quasi ogni venerdì, da fine ottobre 2022 ai primi di marzo di quest’anno, hanno richiamato l’interesse della cittadinanza nella saletta conferenze del Centro di Aggregazione Sociale Tortaia (g.c.), l’Associazione Archeosofica, sede di Arezzo, organizza, grazie a questa consolidata collaborazione, a partire dal prossimo 24 marzo una nuova serie di appuntamenti dal titolo “Passeggiando tra sacro e mistero”.

Tracciare un percorso che delinei l’avventura dello spirito umano tra passato, presente e futuro non è sempre possibile. Ma se ci soffermiamo a studiare le impronte lasciate sulla terra da chi ci ha preceduti in questa lunga via che è la Storia, resteremo stupiti da una serie di significati, di messaggi, di idee e di valori che attraversano la spirale dei secoli per arrivare intatti sino a noi. Con questa serie di cinque conferenze ci proponiamo di introdurre il pubblico ad una riflessione che ci permetterà di delineare un percorso affascinante tra alcuni temi che hanno sempre avvinto l’animo umano: il mito onnipresente dell’eroe e dell’eroismo, passando per gli antichi Misteri pagani, incamminandoci lungo il Cammino di Santiago, per giungere poi al linguaggio mimetico degli alchimisti, e concludendo con l’analisi di uno dei testi sacri più famosi del mondo dal quale è giunto fino a noi un corpus di dottrine e di pratiche che ancora oggi vanno sotto il nome di Yoga.

Appuntamento, quindi, per il primo incontro dal titolo “La via degli Eroi nella storia del mondo”, venerdì 24 marzo, con inizio alle ore 21,30, per risalire insieme lungo la spirale dei secoli alla riscoperta delle figure eroiche: a volte mitici, a volte reali personaggi storici, gli eroi di tutti i tempi si sono stratificati nelle nostre coscienze come fulgidi esempi di umanità. Tante e diverse figure comunque positive, con le loro gesta ed i loro ideali, nella società e nell’evoluzione della coscienza. L’ingresso è come sempre libero e gratuito.

Il ciclo proseguirà poi venerdì 31 marzo, con “I misteri di Mitra” per riprendere, dopo la pausa per la Settimana Santa, venerdì 14 aprile con “Il Cammino di Santiago”, venerdì 21 aprile con “Impariamo a leggere un’immagine alchemica” e concludersi venerdì 28 aprile con “La Bagavad Gita e la dottrina dello yoga supremo”.