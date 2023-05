Bibbiena, criticità meteo: le disposizioni per rischio idrogeologico

A seguito dell’emissione di bollettino di criticità meteo, codice arancione per rischio idrogeologico, emanato dalla Regione Toscana per la giornata di martedì 16 e mercoledì 17 maggio 2023, viene disposto in via precauzionale a partire dalle ore 18:00 di oggi 16/05/2023 fino a conclusione dell’emergenza:

• la chiusura del Ponte di Camprena in corrispondenza dell’omonima località sul torrente Archiano;

• l’interdizione al traffico pedonale e ciclabile alla ciclopista dell’Archiano.

Si chiede ai cittadini di prestare particolare attenzione e di adottare comportamenti responsabili, in particolare:

• prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi;

• non accedere agli argini;

• non accedere ai sottopassi se allagati;

• stare lontani dalle zone allagabili.