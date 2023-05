Stesa sulla strada come morta, urla quando la fanno alzare: il video

di Andrea Giustini

E’ stesa in mezzo alla strada a Guido Monaco, di fronte alla fermata dell’autobus. Si tratta di una donna, e non si muove. Rimane a terra come morta, sotto la pioggia che scende, rischiando di essere investita da un momento all’altro. E’ la scena che alle 18:30 circa di questo pomeriggio, martedì 16 maggio, è stata ripresa con un video dall’edificio dove ha sede l’associazione Volontari Assistenza Domiciliare.

Si vede che un uomo che stava stazionando alla fermata prova ad andarle in contro e aiutarla, ma poco dopo torna indietro come scocciato, poiché la donna sembra respingerlo: sembra inspiegabilmente voler rimanere a terra, sulla strada. A un certo punto qualcuno pare enunciare il nome di “Silvia”. Finalmente altre quattro persone provano a farla alzare e mano a mano che ci riescono la donna strepita, urla, come le stessero facendo del male. Probabilmente era sotto effetto di alcol o droga. Del medesimo avviso anche chi ha girato il video, che lo conclude con “Ha una mina…!“.