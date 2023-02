Bibbiena: da oggi letture in biblioteca per bambini ogni secondo venerdì del mese

“Crediamo molto nella lettura ad alta voce, di cui la nostra amministrazione si è fatta promotrice nel tempo con iniziative culturali di grande qualità. La lettura ad alta voce è una pratica virtuosa che apporta innumerevoli benefici. Oggi molte realtà del mondo scientifico e della ricerca promuovono l’approccio della lettura misurandone i benefici già dai primissimi anni di vita. Con questa iniziativa vogliamo dare il nostro ulteriore apporto in questa direzione”.

L’Assessore alla Cultura Francesca Nassini lancia così un’iniziativa che dal 10 febbraio, rappresenterà un appuntamento fisso della Biblioteca Giovannini che lo proporrà ogni secondo venerdì del mese a partire dalle ore 17,15.

Grazie all’impegno della Biblioteca e dei volontari ogni secondo venerdì del mese si proporranno delle letture ad alta voce per i bambini da 0 ai 4 anni.

La partecipazione è completamente gratuita e libera, basta solo una prenotazione ai contatti della biblioteca: 0575-954108 [email protected]

Nassini commenta ancora: “L’iniziativa che abbiamo realizzato nel periodo natalizio sempre in biblioteca, ha avuto un successo di partecipazione incredibile. Crediamo, per questo, che offrire un servizio come questo durante tutto l’anno, rappresenti una grande opportunità di socializzazione e crescita per bambini e famiglie. In questo modo la nostra biblioteca potrà, inoltre, svolgere pienamente la funzione sociale e cultura che le è propria, ovvero essere un luogo di incontro e condivisione”.

Nassini conclude: “Dal 9 al 19 marzo il nostro comune sarà impegnato nel lancio del nuovo Festival del Libro, un’iniziativa di valore con la quale vorremmo proporre anche all’esterno Bibbiena come città del libro e della lettura. In questo modo il nostro impegno verso queste tematiche emergenti diventa più profondo, legando l’interesse per la lettura alla promozione del nostro territorio. Ringraziando gli operatori e i volontari della biblioteca per l’ottimo lavoro che stanno facendo, invito tutti a questi piccoli appuntamenti di bellezza che, da oggi, diventeranno un punto fisso nel nostro calendario”.