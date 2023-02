Inaugurata a Castiglion Fiorentino la Ludoteca Abilitativa Peter Pan

Prende vita a Castiglion Fiorentino la Ludoteca Abilitativa Peter Pan, un nuovo progetto con cui il Comune di Castiglion Fiorentino e la Cooperativa sociale Koinè intendono potenziare la cultura dell’inclusione e dell’integrazione per rispondere in modo efficace alle necessità dei bambini del territorio che, con continuità o per determinati periodi, manifestino bisogni speciali e difficoltà di apprendimento.

Inaugurata nei locali dell’asilo nido comunale Peter Pan di Castiglion Fiorentino, la ludoteca “si propone di dare supporto, attraverso attività specificamente strutturate, a tutti quei bambini il cui potenziale di funzionamento può essere positivamente influenzato dall’inserimento precoce in percorsi abilitativi e riabilitativi” spiega la vicepresidente di Koinè, Elena Gatteschi.

Rivolto a bambini in età scolare e pre-scolare e alle loro famiglie, il progetto LAPP (Ludoteca Abilitativa Peter Pan) ha come obiettivo principale quello di creare un ambiente accogliente e di supporto grazie al quale favorire l’acquisizione di competenze collaborative e abilità relazionali, lavorando a stretto contatto e in continuità con il sistema sanitario pubblico. Le attività proposte dalla ludoteca saranno calibrate sui bisogni dei singoli bambini e delle singole famiglie, e potranno essere individuali o strutturate in piccoli gruppi. L’equipe stessa della ludoteca si avvarrà della presenza di figure specializzate quali educatori professionali, logopedisti, neuropsicomotricisti e psicologi che, dopo una serie di incontri osservativi, indirizzeranno le famiglie verso il percorso più idoneo da seguire.

“Abbiamo fortemente voluto l’apertura della ludoteca – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini; – un progetto di grande utilità sul quale il Comune ha investito risorse per sostenere concretamente tutte quelle famiglie del territorio castiglionese che, fino ad oggi, erano costrette a rivolgersi altrove. L’accesso al servizio sarà, infatti, totalmente gratuito e permetterà a tanti bambini di iniziare un percorso abilitativo studiato in base ai propri bisogni, all’interno di un ambiente familiare e accogliente come quello del Nido Peter Pan che, ci auguriamo, possa farli sentire a proprio agio.”

La Ludoteca Abilitativa Peter Pan sarà aperta nei pomeriggi di martedì e venerdì e il sabato mattina. Per accedere al servizio, è possibile contattare la struttura all’indirizzo mail [email protected]