Bibbiena, iniziati i lavori in Via Dante

Sono iniziati questa mattina i lavori su via Dante a Bibbiena, un tratto di particolare interesse e importanza vista la vicinanza alla scuola primaria, in un contesto altamente popolato. Il lavoro consentirà di avere nuovi marciapiedi che si collegheranno a quelli preesistenti per consentire maggiore sicurezza ai pedoni e nuova illuminazione tra viale Michelangelo e via delle Fornaci. L’investimento complessivo è di 200 mila euro, tra casse comunali e finanziamenti statali ricevuti grazie alla progettazione.

Per realizzare questo percorso protetto sarà necessario un intervento strutturale alla strada principale. Questo comporta alcune chiusure programmate: da oggi fio alla conclusione del primo lotto, indicativamente il 25 maggio prossimo, il tratto verrà completamente chiuso. Da lunedì 29 sarà attivato un senso unico alternato fino alla conclusione dei lavori ovvero circa 100 giorni.

Il Vice Sindaco e Assessore ai lavori pubblici commenta: “Un altro cantiere importante di quelli che cambieranno, migliorandola, la vivibilità e la sicurezza del territorio. Si tratta di un lavoro che era nel nostro programma e che abbiamo preparato attraverso un’attenta progettazione che ci ha consentito di ottenere finanziamenti dedicati. Come per ogni altro intervento di valore, chiederà un piccolo sacrificio alla popolazione. Ma come è facile comprendere, un sacrificio ben ripagato se pensiamo che questa area verrà resa maggiormente sicura anche in prossimità della scuola primaria e della nuova palestra cittadina che verrà utilizzata anche dalla comunità. Sono giorni intensi sul fronte dei lavori, ma stiamo seguendo l’evolversi dei cantieri in maniera puntuale e rigorosa anche grazie alla collaborazione dei nostri uffici che ringrazio”.

L’Assessore Caporali conclude: “Il lavoro è il primo stralcio di una programmazione di lavori da fare in tutta via Dante. Si parla di stralci poiché l’intervento è complesso e molto oneroso”.