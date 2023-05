Mercoledi alle 21.15 l’Amen Scuola Basket Arezzo di nuovo in campo a Prato

Secondo atto della Finale PlayOff con l’Amen Scuola Basket Arezzo che Mercoledi alle ore 21.15 sarà ancora in campo alla Palestra Toscanini di Prato contro la Sibe Gruppo AF, arbitri saranno i Sigg. Marinaro di Cascina e Parigi di Firenze.

Dopo il successo di Gara 1 Prato viaggia con il vento in poppa ed il morale alto con la consapevolezza che un altro successo lancerebbe la squadra di coach Pinelli ad una vittoria dalla Serie B. In casa amaranto c’è voglia di tornare subito in campo per dimenticare la prestazione di domenica dove la squadra di casa ha dimostrato le qualità che l’hanno fatta viaggiare nelle prime parti della classifica per quasi tutta la stagione.

L’Amen dovrà giocoforza alzare la propria intensità nelle due metà campo per provare a mettere in difficoltà Prato togliendo quelle certezze che in Gara 1 hanno fatto la differenza. Anche la partita di Mercoledi sarà trasmessa in diretta streaming sulla Pagina Facebook della Pallacanestro Prato Dragons, poi Sabato alle 18.30 tutti i sostenitori amaranto potranno essere protagonisti riempiendo i gradoni del Palasport Estra dove si giocherà Gara 3 di questa serie.