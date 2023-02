Caccia agli ultimi biglietti per il concerto di Pupo “Su di noi, la nostra storia”

“Lo avevamo concepito alcune settimane fa ed è arrivato anche lo spettacolo di Pupo allo Spina. ‘Su di noi…la nostra storia’ avrà la sua data zero al Teatro Comunale di Castiglion Fiorentino il prossimo 14 aprile. La prevendita è iniziata, anzi è quasi agli sgoccioli e chiunque è interessato può ancora acquistare il tagliando attraverso il sito web https://bit.ly/Pupo23_CF”.

Lo annuncia via social il sindaco Mario Agnelli che proprio nei giorni scorsi ha incontrato Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, per un ulteriore sopralluogo del Teatro Spina, il luogo dove si terrà il concerto ma dove, soprattutto, l’artista preparerà lo spettacolo: 12 e 13 aprile la due-giorni a porte chiuse con la band e il 14 per la “data zero” della tournée.

“Nel 2022, dopo 2 anni segnati dalla pandemia da COVID-19” – fanno sapere gli organizzatori – Pupo riprende il suo tour internazionale dal vivo, intitolato ‘40 anni Su di Noi’. Gli spettacoli australiani di Perth, Sydney e Melbourne; quelli nei teatri europei di Svizzera, Belgio, Germania e Lussemburgo e quelli estivi nelle piazze italiane registrano sempre il tutto esaurito, scatenando una partecipazione ed entusiasmo da parte del pubblico che vanno oltre ogni più rosea aspettativa. Ed è per questo che Pupo ha deciso di rilanciare il tour dal vivo in tutto il mondo anche per il 2023. Il nuovo spettacolo, sulla scia del precedente, si intitolerà: ‘Su di noi…la nostra storia”.

Il concerto, oltre ad essere uno straordinario tuffo nel mare dei leggendari successi di Pupo, è un racconto di vita ricco di emozioni. Il racconto di un percorso umano ed artistico davvero straordinario. Uno spettacolo unico nel suo genere e perciò…imperdibile! E lo sanno i tanti fan del cantante aretino o semplicemente di chi ama la musica che già si sono accaparrati i biglietti per lo spettacolo. La prevendita è agli sgoccioli ed è già caccia agli ultimi biglietti.

Il legame di Pupo con Castiglion Fiorentino, prima, e con il sindaco Mario Agnelli, poi, è a doppio filo, dai primi passi nel mondo della musica alla consegna nel 2019 del San Michele d’Oro, il massimo riconoscimento della comunità castiglionese ai chi si è distinto nel proprio campo professionale o personale. La tre giorni musicale non è altro che una sorta di regalo sia alla città di Castiglion Fiorentino che alla terra aretina. “Enzo è un esempio vivente di come si possono superare le difficoltà della vita” conclude il sindaco Mario Agnelli.