Ricchissimo il calendario delle iniziative Da GUIDA CHE TI GUIDO per portare la cultura della sicurezza stradale nelle aule di scuola a KART IN PIAZZA per far provare ai bimbi un vero Go Kart a RUOTE NELLA STORIA manifestazione di rilevanza nazionale di auto d’epoca e moltissimi altri appuntamenti per tutto il 2023

Il Presidente Aci Arezzo Bernardo Mennini con al Direttore Aci Arezzo Silvia Capacci assieme al Fiduciario sportivo Aci Arezzo Paolo Volpi ed a Luigi Caneschi Presidente della Commissione Sportiva Aci Arezzo. Hanno presentato questa mattina presso la sede di Aci Arezzo il calendario di iniziative Istituzionali e sportive per celebrare i 100 anni dell Aci di Arezzo l’Aci di Arezzo compie 100 Anni – 1923 -2023 – dice Mennini – è una ricorrenza che non vogliamo sia inutilmente autocelebrativa ma vogliamo diventi soprattutto dinamica.

Dobbiamo sempre di più essere un riferimento per tutti i cittadini, per offrire servizi sempre più efficaci e per parlare di tematiche attuali.

Tematiche attuali come quelle relative alla sicurezza stradale sono di grande attualità.

L’ACI di Arezzo con progetti come GUIDA CHE TI GUIDO entra nelle classi ed interagisce con centinaia di bambini, per trasmettere loro, in modo semplice, la “cultura della sicurezza stradale”.

Stesso ragionamento vale quando AC Arezzo promuove una gara automobilistica, ha a cuore sia l’aspetto sportivo che le ricadute virtuose turistico ricettive della manifestazione sul territorio che la ospita.

Una gara porta migliaia di appassionati e famiglie, nei nostri territori che albergano ed avranno il piacere di pranzare o cenare nei tanti ristoranti del territorio.

Il nostro ente eroga servizi per gli automobilisti -dice il Direttore Aci Arezzo Silvia Capacci- e ambisce ad essere sempre un riferimento per questa utenza molto numerosa ed esigente.

Il nostro servizio è capillare e viene gestito sia dalla delegazione di sede che dalle tante delegazioni Aci nel territorio della provincia di Arezzo.

Paolo Volpi e Luigi Caneschi hanno poi illustrato il calendario sportivo del centenario di ACI Arezzo evidenziando le iniziative e i vari percorsi nel territorio della provincia.

Il programma delle iniziative del centenario è stato diviso in Calendario Istituzionale e calendario Sportivo:

Questo il calendario degli eventi “istituzionali” dell’Aci di Arezzo

Si parte il 18 FEBBRAIO con la PREMIAZIONE SPORTIVA 2023, iniziativa dedicata alla celebrazione della stagione automobilistica sportiva dell’ ACI di Arezzo, con la premiazione di tutti i campioni che hanno conquistato il podio nelle varie gare automobilistiche, sia nella nostra provincia che nel resto d’Italia nel corso del 2022.

Il 10/12 MARZO L’Aci patrocinerà la storica iniziativa de l’Ardita, gara ciclistica di particolare richiamo e parteciperà ad una serata/dibattito sul tema della sicurezza stradale con un relatore di Aci Italia.

Dal 13 al 31 Marzo l’Aci di Arezzo sarà presente nelle scuole di Arezzo e provincia con corsi ed eventi dedicati all’educazione stradale.

Il progetto si chiamerà – GUIDA CHE TI GUIDO – L’Automobile Club di Arezzo per la Sicurezza Stradale, che l’AC Arezzo intende rendere ricorrente ed annuale.

“Guida che ti Guido – L’Automobile Club di Arezzo per la sicurezza Stradale” sarà curato dalla dott.ssa Angela Gringeri e consisterà in attività ed eventi per informare e “formare” i bambini ed i ragazzi sul rispetto delle regole di sicurezza stradale per una mobilità sicura.

Queste attività si aggiungeranno alle giornate in cui sarà possibile anche effettuare delle prove “pratiche” come per esempio quella del KARTING IN PIAZZA che si terrà nei giorni del 10 e 12 Maggio, ad Arezzo e che permetterà di far provare a bambini di alcune scuole primarie, in totale sicurezza, l’emozione di guidare un “vero” Go Kart elettrico .

Nell’evento conclusivo di fine Anno dell’ Aci di Arezzo, ci sarà un ulteriore appuntamento dedicato alla sicurezza stradale.

Tutti gli eventi dell’Aci di Arezzo, vedranno coinvolte le forze dell’ordine e le autorità pubbliche presenti nel nostro territorio.

Altro appuntamento importante sarà quello, alla fine di Aprile, con I PIONIERI DEL VOLANTE che intende premiare gli automobilisti con più di 50 anni di patente, un appuntamento, questo, particolarmente atteso da vari automobilisti “dalla lunga esperienza di guida”.

Il 18 Maggio si terrà l’edizione del centenario di UN GIORNO PER NOI per far provare l’emozione delle auto da rally anche a chi è portatore di disabilità. Una iniziativa resa possibile soprattutto grazie al lavoro della commissione sportiva dell’Aci di Arezzo

L’8 di Ottobre, verrà presentata la pubblicazione “100 anni di storia di AC Arezzo”, scritto da Enzo Roncolini ,che ripercorrerà le tappe più importanti della storia dell’Automobil Club di Arezzo dal 1923 al 2023.

L’EVENTO CONCLUSIVO del centenario di ACI Arezzo, si terrà il 16 e 17 Dicembre 2023 nel capoluogo.

Sarà questa l’occasione anche mediante allestimenti fotografici ed altre iniziative, per ripercorrere tutte le tappe sportive ed istituzionali che avranno caratterizzato ed accompagnato l’anno del centenario di AC Arezzo.



Questo il calendario Sportivo

MANIFESTAZIONI SPORTIVE PER I 100 ANNI AC AREZZO 1923-2023

11-12 febbraio 3° Rally Terra Valle del Tevere Arezzo

Challenge Raceday Rally Terra

3° Rally storico Valle del Tevere

Campionato Italiano Rally Terra Storico

3-4 marzo 13° Historic Rally delle Vallate Aretine

Campionato Italiano Rally Autostoriche

14-15 aprile 16° Rally Valtiberina Terra

Challenge Raceday Rally Terra

5° Rally storico Valtiberina Terra

Rally auto storiche

22-23 aprile Camucia-Cortona Revival

Raduno auto storiche

29 aprile Circuito Stradale del Mugello

Gara di regolarità classica con una tappa che interesserà Arezzo

7 maggio ACI Golf – AC AREZZO – presso il Golf club Casentino

Tappa della 32° edizione del Campionato Italiano di golf

dei Soci ACI

3-4 giugno Casentino Emotion

Raduno auto storiche

11 giugno Raduno Club Fuoristrada Arezzo

Evento dedicato agli appassionati del fuoristrada

8 luglio 43° Rally Internazionale del Casentino

Campionato International Rally Cup

43° Rally Internazionale storico del Casentino

Rally internazionale Storico

8 ottobre Ruote nella Storia – città di Arezzo

Raduno auto storiche di rilevanza nazionale, patrocinato anche da ACI Italia e ACI Sport con inizio e conclusione nella parte alta del centro storico di Arezzo.