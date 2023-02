Dopo tre anni di sospensione causa COVID ritorna anche il Mercatino in Danza. La manifestazione giunta all’8° edizione si svolgerà presso Arezzo Fiere e Congressi nei giorni di Venerdì 3 – Sabato 4 e Domenica 5 Marzo 2023.

Inizio Venerdì 3 Marzo con la 4° edizione del GALA della Danza in ricordo di Otello BRACCI indimenticato consigliere del Calcit fin dalla fondazione.

Partecipano le seguenti scuole di danza :

Calcit Arezzo: torna il “Meratino in Danza”ARCOBALENO, DANCE STUDIO; DANZARNO Capolona, LIVE LOVE DANCE,, LET ME DANCE, FAME STAR ACADEMY, CENTRO STUDI DANZA Incisa, DANCE ACADEMY Arezzo e Castiglion Fibocchi, LA DANZERIA, TWO PASS DANCE Soci, FREESTYLE DANCE SCHOOL, LICEO COREUTICO Piero della Francesca.