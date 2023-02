Stazione di Cortona, De Robertis: “Lavori di ammodernamento nel primo semestre 2028”

“La stazione di Terontola Cortona sarà oggetto degli attesi interventi di riqualificazione dal 2027, anno in cui prenderà avvio la progettazione. I lavori veri e propri ci saranno nel 2028, e inizieranno nel primo semestre”. Lo rende noto Lucia De Robertis, presidente della Commissione che in Consiglio regionale si occupa anche di trasporti e mobilità.

“Nel corso dell’audizione di RFI e Trenitalia dello scorso 25 gennaio – spiega De Robertis – avevamo chiesto ad entrambe le società di integrare con un documento le informazioni rese in quella sede, anche per rispondere a puntuali richieste di spiegazione avanzate in quella sede dai commissari”.

“RFI ci ha inviato oggi il proprio contributo, da cui si evince la tempistica per la stazione cortonese. È mia intenzione – conclude De Robertis – riconvocare in futuro le due realtà del gruppo Ferrovie dello Stato, per verificare lo stato di avanzamento degli impegni presi”.