Casa circondariale, Scelgo Arezzo: “La Giunta s’impegni a nominare il Garante dei detenuti”

La nota di Marco Donati e Valentina Sileno, gruppo consiliare Scelgo Arezzo:

“Alcune associazioni e istituti scolastici nelle scorse settimane hanno chiesto alla giunta di procedere con la nomina del Garante dei detenuti per la casa circondariale della città. Nomina che spetta al Comune e che resta invece ancora vacante. Come Scelgo Arezzo raccogliamo l’invito di queste associazioni e scuole perché crediamo che quella sia una figura importante che non può rimanere scoperta troppo a lungo. Come gruppo consiliare sollecitiamo l’amministrazione comunale a farsi carico del problema e a risolverlo affinché il garante sia operativo il prima possibile”.