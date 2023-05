La Rai ad Arezzo per “Linea Verde Life”: attenzione alla sosta in centro storico

Torna la Rai ad Arezzo con le riprese del programma di Raiuno “Linea Verde Life”. Per consentire i movimenti e il lavoro della troupe sono previste modifiche alla sosta in centro storico: martedì 9 maggio dalle 14 alle 17 il divieto comprende 5 stalli in piazza del Commissario contrassegnati da apposita segnaletica.

Martedì 10 maggio dalle 9,30 alle 12 tocca al tratto di via Isidoro del Lungo compreso tra piazzetta delle Logge del Grano e via Cavour, dalle 10,30 alle 12,30 a 5 stalli di piazza Madonna del Conforto, sempre contrassegnati, e al sottosagrato del duomo, dalle 11,30 alle 13,30 a via Garibaldi tra i civici 46 e 50 e dalle 13 alle 15 ai 5 stalli blu, lato civici pari, del tratto di via Eritrea compreso tra via Guido Monaco e via Marcillat.

Mercoledì 11 maggio dalle 11,30 alle 13,30 è la volta di via Guido Monaco, lato civici pari, tra il 46 e il 50, dalle 12 alle 17 di 4 stalli contrassegnati in piazza Madonna del Conforto, dalle 16 alle 18 di via XX Settembre, lato civici dispari, tra il 51 e il 49. Infine, giovedì 12 maggio dalle 8 alle 14 verranno interdetti ancora 4 stalli di piazza Madonna del Conforto.