Cassero Volley in festa: si chiude una stagione sportiva ricca di successi e conferme

Si è chiusa in bellezza la stagione sportiva del Cassero Volley che, domenica 2 aprile, ha sigillato con una vittoria l’ottimo percorso intrapreso nel Campionato femminile di Serie D. Un’avventura sportiva costellata di conferme che ha visto la squadra castiglionese giocarsi, da neopromossa, un’annata al pari di tante realtà regionali esperte della categoria: il team allenato dal tecnico Gabriele Iebba ha, infatti, messo in cassaforte la permanenza in Serie D con ben tre giornate di anticipo, chiudendo il campionato a metà classifica e posizionandosi prima fra tutte le squadre della Valdichiana.

I risultati e i traguardi raggiunti dal Cassero Volley sono l’ennesima dimostrazione di quanto sia vivo e vitale il tessuto sportivo di Castiglion Fiorentino. La società dilettantistica, da anni affiliata alla FIPAV, ha infatti cresciuto tra le sue fila generazioni di bambini e ragazzi promuovendo sul territorio la pallavolo e i valori legati a una sana pratica sportiva. A dimostrarlo, anche le duecento persone presenti sulle tribune del Palazzetto “Fabrizio Meoni”, in occasione dell’ultimo match di campionato.

“La prima squadra finisce il campionato con una vittoria e saldamente a metà classifica, questo risultato ci dà la conferma che la promozione della scorsa stagione non è dipesa da un colpo di fortuna, anzi, è stato un ritorno ai livelli che il Cassero Volley merita, perciò complimenti e in bocca al lupo per le prossime stagioni, che possa crescere l’ambizione e, perché no, magari anche la posizione in classifica!” dichiara Chiara Cappelletti, assessore al Terzo Settore.