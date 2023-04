Etruria Fare Verde: raccolti 20 kg di rifiuti fra Parco Ambrosoli e zone adiacenti

Nel pomeriggio di sabato 1 aprile i volontari del gruppo Etruria Fare Verde si sono dati appuntamento al parco Ambrosoli, nei pressi del Tribunale di Arezzo. Riprendono così le passeggiate ecologiche, appuntamento a cadenza mensile, che vede l’associazione impegnata nella raccolta di rifiuti dal verde cittadino.

Questo permette anche di monitorare i parchi e le zone verdi, così da segnalare eventuali criticità o degrado, in particolare in alcune zone del parco limitrofe al parcheggio sono stati rinvenuti resti di bivacchi e altri materiali come da fotografie allegate, debitamente documentate e segnalate alle autorità competenti.

In questo primo appuntamento del nuovo anno i partecipanti hanno raccolto 20 kg di spazzatura dal parco e dalla zona adiacente, non sono state riscontrate particolari criticità all’interno del parco se non alcuni cumoli di rifiuti nella zona del parcheggio.

Invitiamo i cittadini a seguirci nel nostro nuovo appuntamento per la prossima uscita al parco del Pionta sabato 6 maggio. Vi ricordiamo di seguire le nostre attività e di segnalare eventuali situazioni di degrado al nostro sito gruppoetruria.it.