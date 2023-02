Castiglion Fiorentino: aperte le iscrizioni online ai servizi di trasporto scolastico e mensa

Aperte le iscrizioni online ai servizi di trasporto scolastico e mensa per alunni/e che frequentano le Scuole dell’Infanzia, le Scuole Primarie e la Scuola Secondaria di 1° grado del Comune di Castiglion Fiorentino per l’anno scolastico 2023-2024. Si ricorda che per presentare la domanda c’è tempo fino al 31 marzo 2023, le iscrizioni devono avvenire esclusivamente online tramite il portale del cittadino https://servizi.comune.castiglionfiorentino.ar.it/portal/autenticazione/ da dove sarà possibile anche visionare, ricevere e pagare le relative fatture. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Entrate Mensa e Trasporti Scolastici al telefono 0575-656458 o via mail [email protected].

Le istanze presentate oltre il termine suddetto saranno accolte in subordine alla compatibilità con l’organizzazione dei servizi, fatta salva una maggiorazione nella quota di iscrizione. Le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico dovranno essere ripresentate da tutti gli utenti, in quanto non sono rinnovabili automaticamente di anno in anno. Si chiede pertanto massima collaborazione da parte delle famiglie nel rispettare i termini di iscrizione, al fine di permettere all’Ufficio la pianificazione del servizio (fermate, orari, percorsi) sulla base delle domande pervenute e di garantire una prestazione sempre più efficiente.

Confermate per i servizi di trasporto scolastico e mensa anche per quest’anno le tariffe e le riduzioni precedenti che prevedono, per la mensa l’abbattimento del 20% delle tariffe per i figli maggiori e la riduzione per il trasporto del 20% delle tariffe per i figli minori. “Per quanto riguarda in particolare il servizio trasporti, soltanto l’iscrizione tempestiva e, quindi, entro la scadenza prevista del 31 Marzo, consentirà di rendere possibili eventuali piccoli aggiustamenti concordati con l’Ufficio, da sempre più che disponibile. L’obiettivo è quello di bilanciare le esigenze delle famiglie con l’efficienza del servizio, mediante una definizione ordinata e razionale delle tratte” dichiara l’Assessore con delega ai Trasporti e viabilità Chiara Cappelletti.