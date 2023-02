“Le Stelle del Ring” porta la grande kickboxing ad Arezzo

“Le stelle del ring”, il gran galà degli sport da combattimento, nuovamente nella città di Arezzo. Sport e turismo torneranno a unirsi domenica 19 febbraio quando il teatro Tenda di viale Amendola ospiterà la ventiquattresima edizione di un evento che promette di catalizzare centinaia di atleti professionisti e amatoriali di kickboxing per una giornata all’insegna di adrenalina e spettacolo. L’appuntamento è organizzato dal Team Jakini che conferma il suo impegno nello sviluppo della disciplina sul territorio attraverso l’insegnamento in palestra e la promozione di queste iniziative, facendo affidamento anche sul rinnovato sostegno e patrocinio del Comune di Arezzo e della Fondazione Arezzo InTour.

«Richiamare appassionati valorizzando questa disciplina – commenta Federico Scapecchi, assessore allo sport del Comune di Arezzo – è diventata una costante per il Team Jakini, realtà che ha radicato la sua presenza e regala sempre spettacoli di altissimo livello. Negli anni, la kickboxing ha proposto incontri validi per titoli continentali e cinture iridate e dunque rappresenta un’importante forma di promozione, non solo sportiva, per la città. Ci attende, dunque, una serata dalle forti emozioni. Non resta che godercela fino all’ultimo gong».

“Le stelle del ring” prenderà il via fin dalla mattina con un ricco programma di combattimenti che vedranno confrontarsi circa duecento atleti dilettanti tra i sei e i quarant’anni provenienti da ogni parte della penisola. Sono coinvolte tutte le diverse discipline di kickboxing, thai boxe, mma, grappling e free boxing. Il vero e proprio galà inizierà dalle 18 quando è previsto un incalzante susseguirsi di nove incontri di combattimento di kickboxing k1 e di un incontro di pugilato nei pesi massimi tra alcuni dei principali rappresentanti italiani di entrambe le discipline.

Particolari attese sono rivolte verso Lorenzo Corsetti, Sebastian Nicolas Vasilovici, Daniel Velea, i tre atleti del Team Jakini che potranno mettersi alla prova sostenuti dal calore e dal tifo del loro pubblico misurandosi rispettivamente con Francesco Calzone del Team Lucci di Roma nei 71kg, Daniele Valente del Team MKG di Spoleto nei 74kg, Vasyl Bobyk del Combat Lab Firenze nei 75kg. Il programma della serata sarà poi completato dai match tra Claudio Iancu della Thai Boxe Colleferro e Roberto Ignat del Team Petrosyan Academy di Pescia, tra Ilyas Karim del Team Driss di Perugia e Joele De Santis del Team Brizzi di Civitavecchia, tra Alessandro Grassi del Team Curci di Perugia e Franc Agalliu del Yama Arashi Dojo di Massa Carrara, tra Sebastian Silicato del Team Curci di Perugia e Umberto Lucci del Team Lucci di Roma, tra Lapo Golini del Team Monini di Figline Valdarno e Ibraliu Amarildo del Combat Lab Firenze, tra Giacomo Nuzzi di Team Rizzoli di Livorno e Karim Poggialini del Team Fit Unit di Arezzo. Per il pugilato saliranno sul ring Marian Iovita della Fight Gym di Montecatini e Guy Bertran della Rhodigium Boxe di Rovigo.

Un primo momento di confronto sarà previsto alle 18 del giorno precedente, sabato 18 febbraio, sempre al teatro Tenda, con il controllo del peso e con il primo faccia a faccia tra i protagonisti degli incontri serali.

«Il nostro ringraziamento va al Comune di Arezzo – aggiunge Nicola Sokol Jakini, organizzatore de “Le stelle del ring” – che ha rinnovato la fiducia e la vicinanza all’evento, permettendoci di fare tappa in una nuova location come il teatro Tenda. “Le stelle del ring” è giunto alla ventiquattresima edizione e, da anni, siamo impegnati nell’innalzare il livello qualitativo dell’organizzazione e del confronto, potendo oggi vantare uno degli appuntamenti più attesi e più partecipati del panorama italiano».